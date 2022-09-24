شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحاضر مرموش على هامش مران المنتخب استعدادًا لمواجهة ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأولمبي محاضرة سريعة مع عمر مرموش جناح الفراعنة استعدادًا لودية ليبيريا المقرر لها 27 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا، حيث أدى اللاعبون الذين خاضوا ودية النيجر أمس التي شهدت فوز الفراعنة بثلاثية نظيفة تدريبات بدنية خفيفة، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات شهدت إجراء بعض الجمل التكتيكية ثم تقسيمة .

شهد المران حضورخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين واللواء حلمي مشهور ومحمد بركات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، باستاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح في الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.