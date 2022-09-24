شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس الاستعانة بـ سافيو فى ودية الأهلي وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الاستعانة بالبرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الجديد فى ودية الأهلي أمام أسوان غداً، الأحد، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وغاب سافيو عن مران الأهلي لمدة 48 ساعة الأسبوع الماضي بسبب معاناته من إجهاد عضلي، قبل أن يشارك فى تدريبات الفريق بعدها، ويؤكد جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات الودية والرسمية.

ويدرس كولر مع جهازه المعاون الدفع باللاعب البرازيلي في ودية أسوان من أجل الوقوف على مستواه ولياقته البدنية والفنية.

ويلعب الأهلي مع أسوان غداً، ثم مع طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري، بعدما فاز على بتروجت بخمسة اهداف مقابل هدف الأربعاء الماضي استعداداً للموسم الجديد الذي يستهله الأحمر بمواجهة اتحاد المنستير أكتوبر المقبل بتونس في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.