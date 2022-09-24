شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة ليبيريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا المقرر لها 27 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية.

وأدى اللاعبون الذين خاضوا ودية النيجر أمس التى شهدت فوز الفراعنة بثلاثية نظيفة تدريبات بدنية خفيفة، بينما أدى باقى اللاعبين تدريبات شهدت إجراء بعض الجمل التكتيكية ثم تقسيمة.

وشهد المران حضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين واللواء حلمي مشهور ومحمد بركات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، باستاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل. سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح في الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.



منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا (1)



منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا (2)



منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا (3)



منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا (4)



منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا (5)



منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا (6)



منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا (7)



منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا (8)



منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا (9)