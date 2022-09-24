الامارات | الاتحاد الدولي للدراجات يرحّب بحظر (الترامادول)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحّب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات دافيد لابارتيان اليوم بحظر الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) استخدام عقار ترامادول المسكن للآلام، بدءاً من 2024 خلال المسابقات.

وقال لابارتيان لوكالة فرانس برس على هامش بطولة العالم لسباقات الطرق في وولونغونغ في أستراليا "طلبنا ذلك منذ فترة طويلة، دفعنا دائماً من أجل ذلك ويسعدنا اتخاذ القرار".

وكان ترامادول، وهو مادة مخدرة صناعية، تحت المراقبة دون ادراجه حتى الآن ضمن لائحة المواد والمنتجات المحظورة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، لكنه محظور بالفعل بموجب اللوائح الطبية للاتحاد الدولي منذ 2019.

واستبعد الدراج الكولومبي نايرو كينتانا من طواف فرنسا الأخير لاستخدامه ترامادول. وشدّد لابارتيان "لقد تم الاقرار بحججنا. هذه المادة خطيرة وتنطوي على مخاطر النعاس، فقدان ردود الفعل خصوصاً عند المنحدرات القوية. لكننا ندرك أيضاً انه مسكّن هام للآلام، وعلى الدراجة، لا يزال الألم أحد العوامل التي تحدّ من الأداء. نحن مسرورون لانجازه". واضاف الاتحاد الدولي ان قرار وادا "سيبسّط الحياة".

ويعرض استخدام ترامادول راهناً لعقوبات متساهلة نسبياً من قبل الاتحاد الدولي، كتخفيض ترتيب الدراجين في السباقات. وبدءاً من 2024 "ندخل مجال مكافحة المنشطات، ما يعني اننا نخاطر بسنتين إلى أربع من الايقاف. لذا فالأمور لم تعد مشابهة"، بحسب رئيس الاتحاد الدولي.