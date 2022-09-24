فينجر: أرسنال لديه فرصة للفوز بالبريميرليغ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي آرسين فينجر إن النادي اللندني أمامه فرصة جيدة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وحصد أرسنال صاحب الصدارة 18 نقطة من أول سبع جولات في الموسم بينما يحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة ويأتي توتنهام هوتسبير اللندني ثالثا برصيد 17 نقطة أيضا.

وقال فينجر الذي تولى تدريب أرسنال ما بين 1996 و2018 في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» «أرسنال أمامه فرصة جيدة للفوز باللقب هذا الموسم لأنني لا أرى أي فريق يهيمن تماما على البطولة».

وأضاف «بالطبع، هذا الموسم يختلف قليلا بسبب وجود كأس العالم في منتصف الموسم ولا نعرف كيف سيكون تأثير هذه البطولة على أداء اللاعبين ومستوى الفرق». وتابع المدرب الفرنسي «بصفة عامة أنا أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للفريق هذا الموسم».

وبعد العطلة الدولية الحالية سيلتقي أرسنال مع الجار اللندني توتنهام في أول أكتوبر المقبل.