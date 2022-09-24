فيدرر يودع ملاعب التنس ونادال ينسحب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انسحب النجم الإسباني رافاييل نادال من بطولة كأس لافر للتنس بعدما تلقى والنجم السويسري روجيه فيدرر الهزيمة في منافسات الزوجي، وذلك في آخر مباراة بمسيرة فيدرر الاحترافية.

وأعلن منظمو البطولة أمس السبت أن نادال أرجع انسحابه من البطولة «لأسباب شخصية»، حيث تردد أنه سيتوجه إلى بلاده على الفور كي يكون بجانب زوجته التي أوشكت على وضع مولودها الأول.

وسيحل البريطاني كاميرون نوري مكان نادال في مجموعة أوروبا ببطولة كأس لافر المقامة في لندن والتي تستمر منافساتها حتى اليوم الأحد.

يشار إلى أن نادال ربما ما كان ليشارك في البطولة تماما لولا طلب فيدرر منه خوض منافسات الزوجي إلى جانبه، وذلك في آخر بطولة بمسيرة فيدرر.

وخسر الثنائي فيدرر ونادال أمام الثنائي المكون من الأمريكيين جاك سوك وفرانسيس تيافوي، من مجموعة العالم، مساء الجمعة، وقد كانت آخر مباراة رسمية لفيدرر الحائز على 20 لقبا في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى.

وكان فيدرر قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سينهي مسيرته عبر بطولة كأس لافر، وذلك بعد أن خضع لثلاث عمليات جراحية في الركبة.

ويحل الإيطالي ماتيو بيريتيني مكان فيدرر في بطولة كأس لافر. وأثنى نجم التنس السويسري روجيه فيدرر على زوجته ميركا وأكد أنه «سعيد وليس حزينا» ،رغم البكاء لدى وداع ملاعب التنس عقب هزيمته والنجم الإسباني رافاييل نادال مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) في منافسات الزوجي ببطولة كأس لافر.

وشهد الملعب عناقا طويلا لفيدرر من جانب نادال الذي انهمرت الدموع من عينيه أيضا، وتلقى النجم السويسري تصفيقا حارا من الجماهير الحاضرة.

وقال فيدرر على أرض الملعب في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» «سنتجاوز هذا بشكل ما».

وحاول فيدرر السيطرة على دموعه قبل أن يتقدم بالشكر إلى زوجته ميركا، التي شهدت كفاحه خلال فترة خضع فيها لسلسلة من العمليات الجراحية في الركبة قبل أن يعترف في الأسبوع الماضي بعدم قدرته على العودة لما كان عليه.

وأضاف فيدرر «شكرا لكم جميعا. صفق لي الكثيرون وتواجدكم هنا الليلة يعني العالم كله بالنسبة لي.»