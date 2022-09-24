شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إنبى يتعاقد مع الحارس رمضان مصطفى قادما من المقاصة لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى إنبى، برئاسة أيمن الشريعى، التعاقد مع رمضان مصطفى حارس مرمى مصر المقاصة لمدة 5 مواسم مقبلة، لتدعيم صفوف الفريق البترولى فى الموسم الجديد.

جاء تعاقد إنبى مع حارس مصر المقاصة لتعويض رحيل محمود جاد حارس الفريق الذى انتقل للمصرى البورسعيدى بقيمة 23 مليون جنيه فى الانتقالات الحالية.

وكان إنبى أعلن منذ قليل تعاقده مع المهاجم الصربى ديجان ميليج لمدة 3 مواسم مقبلة، لتدعيم صفوف الفريق البترولى فى الموسم الجديد.

وجاء تعاقد إنبى مع الصربى ديجان ميليج بعد تألقه مع نادي بوراتس بانيا لوكا البوسنى، الذى يحتل المركز الأول هناك، لتعويض رحيل النيجيرى جون إيبوكا الذى انتقل إلى سيراميكا فى الانتقالات الحالية.

وكان فريق إنبى تعاقد مع الرباعى سيف الخشاب وأحمد خليل كالوشا وصلاح زايد وعلى أبو طالب، لمدة خمسة مواسم قادمة استعدادا للموسم الجديد، بالإضافة إلى محمد ناصر مودى من إيسترن كومبانى، والذى وقع على عقود الانضمام رسميا لنادي إنبي لمدة 4 مواسم لدعم صفوف الفريق.

وجاء التعاقد مع اللاعب مودي ناصر بناء علي رغبة أحمد كشري المدير الفني للفريق ضمن صفقات الفريق الجديدة.

ويسعي نادي إنبي للتنقيب علي المواهب المميزة في دروي المظاليم للهروب من غلاء أسعار اللاعبين في الدوري الممتاز.