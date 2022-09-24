شكرا لقرائتكم خبر عن بنجامين ومورو ومدرب الحراس يشاركون فى تدريب الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المغربى محمد رشيد المكاوى، مدرب حراس نادى الاتحاد، فى تدريب الفريق السكندرى اليوم بعد وصوله من المغرب لبدء مهمته برفقة الصربى زوران مانولوفيتش.

وشهد التدريب أيضاً مشاركة بنجامين بواتينج وساليفو مورو اللذين وصلا مصر فى وقت سابق، استعدادا للموسم الجديد، فى حين يصل سعيدو سنبورى إلى مصر فجر الأحد ويشارك فى تدريب الغد.

ويصل الأردنى عبد الله نصيب مدافع الاتحاد السكندرى يوم 27 سبتمبر الجارى، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب الأردن فى الفترة الحالية، على أن يعود للاستعداد للموسم الجديد.

ودخل فريق الاتحاد السكندرى معسكرا مغلق اليوم، والذى سيستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، ويخوض خلاله الفريق أربع مباريات ودية أمام أصحاب الجياد، والاتصالات والحمام وسموحة.

ووقع اختيار المدير الفني الصربي زوران على 4 لاعبين من الناشئين ليكونوا ضمن الفريق الأول خلال المعسكر المغلق، وضم المدير الفني جميع الصفقات الجديدة، بجانب لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة الأولى عدا الذين طلب استبعادهم والأربعة اللاعبين الناشئين الذين قرر زوران الاستعانة بهم هم محمود بسيونى وبلال السيد ومصطفى إبراهيم وعموري.

من جانبه أكد المدير الفني زوران أن الباب مفتوح أمام شباب النادى لينضموا لصفوف الفريق الأول فى المراحل المقبلة وعلى الجميع إثبات ذاته.