شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلب تنظيم أولمبياد 2036.. أبرز 11 بطولة عالم استضافتها مصر آخر عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الدولة المصرية قدرتها على استضافة أهم الأحداث الرياضية، واستعدادها لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية، بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقدم مصر بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد 2036".

ونجحت مصر خلال آخر عامين فى أن تصبح رائدة تنظيم البطولات العالمية فى ظروف صعبة، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم وأثرت على اقتصاد كل الدول العالمية، حتى صارت مصر تملك الخبرة الكافية التى تنقلها لدول عظمى فى التنظيم بعد جائحة كورونا التى اجتاحت كل دول العالم، حتى سارت اليابان على نفس نهج التنظيم المصرى المبهر فى أولمبياد طوكيو الأخيرة التى أقيمت يوليو الماضى باليابان بعد نجاح استضافة المحروسة لأكبر البطولات .

من جهته، أكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، أن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

جاء ذلك خلال الاستقبال الرسمي لـ توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ولفبف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، والأبطال الاوليمبيين.

ويرصد الخليج 365 أهم البطولات العالمية التى أقيمت على أرض مصر فى عام 2021 كالتالى:

بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021

استضافت مصر شهر يناير 2021 بطولة العالم لكرة اليد لتصبح أول بطولة عالمية تقام فى ظل جائحة كورونا بمشاركة 32 دولة، وذلك بتطبيق تدربة الفقاعة الطبية لأول مرة، والتى أثبتت نجاحا باهرا فى ظل خروج البطولة إلى بر الأمان بـ صفر إصابات كورونا.

بطولة العالم للرماية فبراير 2021

كما نجحت مصر أيضا فى تنظيم بطولة العالم للرماية مصر 2021 والتى أقيمت على ميادين نادى الصيد بمدينة السادس من أكتوبر بتواجد طبى دورى لعمل مسحات دورية لجميع الوفود و تطبيق نظام الفقاعة الطبية أيضا.

بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين مارس 2021

فيما نجحت مصر أيضا فى تنظيم كأس العالم للسلاح للشباب والناشئين فى شهر مارس الماضى، بتطبيق أيضا تجربة الفقاعة الطبية على فنادق البطولة واستاد القاهرة مقر استضافة المنافسات فى حضور مندوبين من الاتحاد الدولى و بععض من سفراء الدول، وسط إشادات قوية من الاتحاد الدولى عقب إنتهاء البطولة بجميع لجان تنظيم البطولة .

كأس العالم للخماسى الحديث يونيو 2021

كما استضافت مصر بطولة كأس العالم للخماسى الحديث خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الماضى، بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

وشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 45 دولة هى "الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر، لا سيما و إنها كانت البطولة الأهم فى مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو .

كأس العالم للجمباز مصر 2021

كما استضافت مصر فى نفس شهر يونيو 2021 بطولة كأس العالم للجمباز باستاد القاهرة، واستطاع "الفراعنة" تحقيق الوصافة بعد الفوز بأربع ميداليات بواقع ذهبيتين وبرونزيتين، حيث شهدت البطولة مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف العالم، لا سيما و إنها الأولى التي تقام في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

بطولة العالم للدراجات للمضمار للناشئين سبتمبر 2021

ونجحت مصر أيضا فى تنظيم بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021، شهر سبتمبر الماضى، وسط إشادات واسعة من جميع الحضور، وكانت أولى الإشادات من قبل رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابرتيانت بالتنظيم الرائع لبطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 ،كما أشاد لابارتيانت بالحفل المبهر والاستعراضات التي قدمتها فرق الدراجات والجمباز والالعاب النارية والفقرة الفنية في الحفل.

بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية أكتوبر 2021

كما استضافت مصر بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية والتي أقيمت على ملاعب الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 350 راميا ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية شهر أكتوبر الماضى.

وحصدت مصر 30 ميدالية متنوعة، منها 8 ميداليات متنوعة فى منافسات الفردى ببطولة العالم اليوم، الأمر الذي عكس تطور رياضة الرماية المصرية لتنضم لسلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية في كافة المحافل الدولية.

بطولة العالم للجمباز مارس 2022

نجحت مصر في استضافة بطولة كأس العالم للجمباز والتي أقيمت خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس 2022.

بطولة العالم للسلاح يوليو 2022

نجحت مصر في استضافة بطولة العالم للسلاح والتي أقيمت على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي، للرجال والسيدات فى مختلف الأسلحة، والمقرر إقامتها فى الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصل عدد الدول المشاركة في البطولة إلى 103 دولة، حيث تشارك قارة أوروبا بأكبر عدد من الدول بواقع 36 دولة، كما تشارك قارة آسيا بـ 26 دولة وقارة أمريكا بـ 23 دولة وأفريقيا بـ 15 دولة وأخيرًا أوقيانوسيا بدولتين.

بطولة العالم للخماسي الحديث يوليو 2022

نجحت الدولة المصرية في استضافة بطولة العالم للخماسي الحديث التى أقيمت بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو، حيث استضافت مصر بطولة العالم للخماسي الحديث بمشاركة 43 دولة.

بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد سبتمبر 2022

نجحت مصر في تنظيم بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، خلال شهر سبتمبر الجاري 2022، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 6 دول.

وتعد بطولة العالم للكراسي المتحركة هي الأولى من نوعها تاريخيًا، وتستضيفها مصر بمشاركة 6 دول هي: مصر والهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي.



زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية (1)



زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية (2)



زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية (3)



زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية (4)



زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية (5)



زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية (6)



زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية (7)



زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية (8)



زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية (9)



زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية (10)



زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية (11)