تونسي جديد.. الرجاء يعلن التعاقد مع منذر الكبير رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم السبت، التعاقد مع التونسي منذر الكبير، لقيادة الفريق الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وأفاد بيان الرجاء، أن منذر الكبير سيقود الرجاء بعد توقيعه على عقد مدته موسمين.

ويأتي تعيين الكبير ليكون خلفًا لمواطنه فوزي البنزرتي والذي رحل عن منصبه مؤخرًا لأسباب شخصية.

وتولى فوزي البنزرتي قيادة الرجاء قبل بداية الموسم الجديد (2022 - 2023) إلا أن الفريق البيضاوي لم يحقق نتائج جيدة.

ويتواجد فريق الرجاء في المركز الحادي عشر برصيد نقطتين فقط من خلال التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة.

جدير بالذكر أن منذر الكبير سبق وأن تولى قيادة منتخب تونس في آخر تجربة له إلا أنه رحل عن منتخب "نسور قرطاج" عقب كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي أقيمت في الكاميرون.