اتحاد الكرة: استدعاء تريزيجيه للمنتخب وصل لطرابزون.. واللاعب حضر في موعده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

رد اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، على حقيقة تأخر وصول محمود حسن "تريزيجيه" المحترف في صفوف طرابزون سبور التركي، من أجل الانضمام لمعسكر منتخب مصر.

وكان "تريزيجيه" وصل إلى معسكر منتخب مصر ظهر الثلاثاء الماضي أي قبل مباراة النيجر والتي أقيمت مساء الجمعة بثلاثة أيام، وانتهت بفوز منتخب "الفراعنة" بنتيجة (3-0). طالع التفاصيل

ونشر اتحاد الكرة مستندًا رسميًا يعلن من خلاله استدعاء المحترفين يوم 4 سبتمبر الماضي دون استثناء، نافيًا توجيه دعوة إلى نادي باشك شهير التركي والذي سبق وأن لعب له "تريزيجيه" في الموسم الماضي.

وأشار "الخليج 365" في الساعات الأولى من صباح السبت، أن اتحاد الكرة أرسل دعوة إلى نادي باشك شهير التركي من أجل استدعاء "تريزيجيه" بدلاً من طرابزون سبور. طالع التفاصيل

وكان "تريزيجيه" لعب بديلاً في مباراة النيجر حيث شارك في الشوط الثاني برفقة أحمد حسن "كوكا" في لقاء ودي أقيم على ملعب "الإسكندرية".

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المصري مباراة ودية أخرى مساء الثلاثاء المقبل ضد منتخب ليبيريا على ملعب "الإسكندرية".