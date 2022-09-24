مصدر يكشف لمصراوي تعاقد غزل المحلة مع مهاجم المقاولون رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد شاكر

كشف مصدر داخل نادي غزل المحلة عن الحصول على توقيع كريم مصطفى مهاجم المقاولون العرب في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي إن كريم مصطفى وقع بشكل رسمي على عقود انتقاله لغزل المحلة لمدة موسمين.

وأضاف أن اللاعب اجتاز الكشف الطبي اليوم، ومن المقرر أن يبدأ تدريباته مع المحلة يوم الإثنين المقبل.

وكان مجلس إدارة غزل المحلة أعلن منذ أيام رحيل مدرب الفريق مصطفى عبده وجهازه المعاون، وتوجيه الشكر لهم على الفترة التي قضوها مع الفريق.

ونجح مصطفى عبده في إبقاء فريق المحلة بالدوري محتلًا المركز الخامس عشر، برصيد 36 نقطة.

وتولى اليوناني بابا فاسيليو مهمة تدريب غزل المحلة استعدادًا للموسم الجديد "2022-2023".