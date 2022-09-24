رسميًا.. إنبي يتعاقد مع مهاجم صربي لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن نادي إنبي، اليوم السبت، إتمام التعاقد مع المهاجم الصربي ديان ميليج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من فريق بوراتس بانيا لوكا والذي يلعب في الدوري البوسني.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي إنبي عبر "فيسبوك" أن التعاقد مع ديان ميليج سيكون لمدة 3 مواسم قادمة.

وأبرم النادي البترولي عدة صفقات حتى الآن، حيث تعاقد مع سيف الخشاب وأحمد خليل كالوشا وصلاح زايد وعلى ابو طالب وأحمد صبيحة وأحمد محمد فتحي ومحمد حمدي لمدة خمس مواسم قادمة.

وكان إنبي تعاقد مع أحمد كشري كمديرًا فنيًا للفريق بعد رحيل جورفان فييرا، وتم تعيين عبد الناصر محمد مديرًا رياضيًا للنادي.