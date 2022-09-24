الامارات | فرصة في دبي للفوز برحلات مجانية إلى مونديال قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة دبي القابضة عن فرصة للفوز برحلة شاملة مدفوعة التكاليف بالكامل لحضور كأس العالم. وقالت المجموعة في بيان صحافي إن الفوز بالرحلات يتم عبر برنامج المكافآت (تيكت) المتاح في دبي بالشراكة مع شركة (فيزا) لمنح أربعة فائزين محظوظين فرصة لفوز كلٍّ منهم برحلة شاملة مدفوعة التكاليف بالكامل لشخصيْن إلى كأس العالم (قطر 2022).

وأضافت: «يمكن الدخول بالسحب بخطوات بسيطة تبدأ بتحميل تطبيق البرنامج «Tickit Rewards»، ثم التسجيل وربط بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم بنكية صادرة من الإمارات بحساب العضو. وسيتعين على الأعضاء بعد ذلك إنفاق 100 درهم ببطاقة Visa المسجّلة في التطبيق بأيٍّ من المنافذ الشريكة لـ»تيكت«سواء كانت المتاجر أو منصات التسوّق عبر الإنترنت وذلك للدخول في السحب والتمكُّن من الفوز».

وأوضحت: «سيحصل كل فائز على تذكرتيْن لحضور مباراتيْن من مرحلة المجموعات في مونديال كأس العالم لكرة القدم، وإقامة كاملة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق فاخر من فئة الخمس نجوم، ورحلات ذهاب وعودة، والتنقلات من والى المطار في الدوحة، وسيتم اختيار الفائزين من خلال سحب عشوائي».