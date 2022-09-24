شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل الإمارات استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة دبي استعدادا لخوض معسكر الإعداد تحضيرا للموسم الجديد، وهو المعسكر الذي يستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

وقرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بعد الوصول لدبي والخلود للراحة على أن ينطلق برنامج التحضير البدني والفني بداية من الأحد بملعب الشرطة في مدينة دبي.

ويجري حاليا التنسيق لخوض الفريق مباراتين وديتين أحد يومي 27 سبتمبر الجاري، و2 أكتوبر المقبل، لتجهيز جميع العناصر استعدادا لمباراتي هلال الساحل السوداني في دور ال32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بجانب التحضير لانطلاقة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

وضمت القائمة المختارة 21 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - يوسف شعبان - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا - رمضان صبحي - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إيريك تراوري - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ومن المقرر أن يلتحق مصطفى فتحي لاعب الفريق بالبعثة خلال ساعات، كما ينضم لاعبو المنتخب الوطني الأول، أحمد الشناوي، وعلي جبر، ومحمد حمدي، وأسامة جلال، وإسلام عيسى، بجانب محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبي، يوم 28 سبتمبر بعد الانتهاء من معسكري المنتخبين، وكذلك البوركيني إبراهيم توريه بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية.