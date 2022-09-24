شكرا لقرائتكم خبر عن توماس باخ: مقابلة الرئيس السيسي كانت مثمرة.. وسعيد بزيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولة، أنه سعيد بزيارة مصر ومشاهدة الأماكن الأثرية والمنشآت الرياضية الكبيرة. وقال توماس باخ إن مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت مثمرة للغاية، وتناولنا العديد من الملفات، أهمها الحصول على موافقة الحكومة المصرية على تقديم طلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 والتى ستكون حدثاً تاريخياً.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، فى كلمته، خلال مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تناول الحديث استعراض إنجازات الرياضة المصرية الأخيرة فى كل البطولات، والذى يؤكد وجود تطور كبير فى الرياضة المصرية.

وتابع توماس باخ، "سعيد بزيارة مصر، والحفاوة الكبيرة التي وجدتها فى الاستقبال والدعم الكبير الذى تقدمه الحكومة المصرية ومجهود اللجنة الأولمبية المصرية".

وفى ختام حديثه، وجه توماس باخ الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والشكر للدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا التعاون الكبير.