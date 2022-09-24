شكرا لقرائتكم خبر عن البنية التحتية قبل استضافة أولمبياد 2036.. معلومات عن مدينة مصر الأولمبية أكبر صرح رياضى متكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقدم مصر بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد 2036".

وهناك أكثر من صرح رياضي فى مصر على أتم استعداد لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية، وأهمها وهو الأولمبياد، وأبرزها وهى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية "القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية".

وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل استادا لكرة القدم، ويسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج، تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى .. ومجمعات تنس وإسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى، كما تحتوي على فنادق ومسرح مكشوف وملاعب مفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم.

وتعتبر مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة أولمبية متكاملة ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة وهى إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.

من جانبه، أكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، أن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

جاء ذلك خلال الاستقبال الرسمي لـ توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ولفبف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، والأبطال الاوليمبيين.

وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية التى وجه الرئيس السيسى بتدشينها لتكون جاهزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى وأهمها دورة الألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل ستادا لكرة القدم يسع 90 ألف متفرج والذى تم البدء فى تدشينه عام 2019 على أن يكون الانتهاء من الأعمال به فى 2022 .

كما تشمل المدينة صالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وصالة مغطاة أخرى تسع إلى 8000 متفرج بجانب مجمع للاسكواش بسعة 1000 متفرج ومجمع للتنس بسعة 3500 متفرج ومجمع حمامات سباحة أولمبى بسعة 5000 متفرج وميادين للرماية (الخرطوش والإليكترونية واليدوية) وميدان للقوس والسهم ومجمع للفروسية وملاعب للتدريب ومستشفى للطب الرياضى وملاعب مفتوحة (10 ملاعب كرة خماسية) ملاعب كرة طائرة و كرة سلة وكرة شاطئية وملعب هوكى وملاعب أخرى متعددة الأغراض ومسرح رومانى مكشوف وفنادق وشاليهات وبنوك ومناطق للخدمات ومبانى ادارية ومبنى المراسم وساحات للجمهور مزودة بشاشات عرض عملاقة.

وتقع مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية شرقيَّ القاهرة على حدود مدينة بدر بين طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة العين السخنة وتحتوى على تراك للمشى والجرى طوله 3 كم وصالة للألعاب القتالية وأخرى خاصة بذوى القدرات الخاصة وصالة للجمباز.



استاد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية



القرية الاولمبية بالعاصمة الإدارية



توماس باخ من القرية الاولمبية بالعاصمة الإدارية



مدخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية



من زيارة رئيس اللجنة الاولمبية للقرية الاولمبية بالعاصمة الادارية (1)



من زيارة رئيس اللجنة الاولمبية للقرية الاولمبية بالعاصمة الادارية (2)



من زيارة رئيس اللجنة الاولمبية للقرية الاولمبية بالعاصمة الادارية (3)



من زيارة رئيس اللجنة الاولمبية للقرية الاولمبية بالعاصمة الادارية (4)