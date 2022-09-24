شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن التعاقد مع يحيى حامد لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي طلائع الجيش تعاقده مع يحيي حامد لاعب غزل المحلة لمدة ثلاثة مواسم، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري.

وأنهى الطلائع الموسم المنقضي فى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24.

وعقد علاء عبد العال، المدير الفني لطلائع الجيش، اجتماعاً مع الصفقات الجديدة لحثهم على بذل أقصى جهد لحجز مكان فى التشكيل الأساسى للفريق استعداداً للموسم الجديد، وتعاقد طلائع الجيش مع عشرة صفقات جديدة وهى: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب ".