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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض منتخب إسبانيا مباراته في الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأمم الأوروبية، حين يستضيف نظيره السويسري مساء يوم السبت.

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ويخوض المنتخبان الإسباني والسويسري منافسات النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية، ضمن المجموعة الثانية مع كل من البرتغال والتشيك.

وتنطلق المباراة في تمام 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي.



لم تحصل أي قناة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على حقوق نقل مباريات دوري الأمم الأوروبية في نسختها الحالية.

ويمكن متابعة البث المباشر لمباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية عبر الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

نتيجة مباراة إسبانيا وسويسرا في جولة الذهاب انتهت بفوز "الماتادور" بهدف دون رد، سجله اللاعب بابلو سارابيا.

حملت خسارة منتخب ألمانيا أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية خبرًا سار لفريق ريال مدريد الإسباني.



ونال روديجير، مدافع ألمانيا، البطاقة الصفراء في خسارة منتخب بلاده أمام المجر 0-1 في دوري الأمم الأوروبية لحساب الجولة الخامسة، مما يعني غيابه أمام إنجلترا (الثلاثاء) بسبب الإيقاف في ختام مشوار المنتخبين بالمجموعات، حسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ومن ثم فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد سيضمن عدم تعرض نجم دفاعات الميرينجي للإصابة، بعدما عانى مدافعه النمساوي ديفيد ألابا من إصابة مؤخرا.

وكان ألابا تعرض للإصابة خلال لقاء النمسا مع فرنسا في البطولة الأوروبية، مما وضع الشكوك حول مشاركته في مباراة منتخب بلاده مع كرواتيا الأحد.

وفازت فرنسا 2-0 على النمسا ضمن دوري الأمم الأوروبية، لكن هذا لم يحل دون استمرار كرواتيا في الصدارة بـ10 نقاط مقابل 9 للدنمارك الثاني و5 لفرنسا و4 للنمسا.

الهدية الألمانية جعلت ريال مدريد يفلت نسبيا من مصير الغريم التقليدي برشلونة، الذي عانى من إصابات مختلفة لـ5 من لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي القائمة حاليًا، منهم المدافعات جوليس كوندي ورونالدو أراوخو اللذان تأكد غيابهما عن الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين منتصف الشهر المقبل.

وتعرض جوليس كوندي مدافع منتخب فرنسا للإصابة خلال لقاء منتخب بلاده مع النمسا، حيث يعاني من تمزق في أوتار الركبة، مما سيتسبب غيابه عن الملاعب لمدة 5 أسابيع، حسبما أعلن برشلونة.

أما الأوروجواياني رونالد أراخو، الذي أصيب بعد 5 دقائق من انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام إيران، التي خسرها رفاقه 0-1، وأعلن برشلونة أنه يعاني من تمزق في أوتار عضلاتا لفخذ اليمنى وسيغيب بين 6 و7 أسابيع.

كما يعاني عثمان ديمبلي جناح برشلونة وفرنسا من آلام عضلية ستعوقه عن اللعب ضد الدنمارك، بالإضافة للهولندي فرينكي دي يونج وممفيس ديباي ثنائي الفريق الكتالوني اللذين أصيبا خلال فوز بلادهما 2-0 على بولندا الخميس، حيث عانى الأول من شد عضلي والثاني من إصابة في أوتار الركبة.

ويشهد شهر أكتوبر/ تشرين الأول جدولا مزدحما لأندية الدوري الإسباني، وأبرزها ريال مدريد وبرشلونة محليًا وأوروبيًا، يشمل لقاء الكلاسيكو يوم 16 من الشهر ذاته بملعب سانتياجو بيرنابيو.

يشجع تألق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إدارة نادي العاصمة الفرنسية على التفكير بشكل إيجابي في مستقبله مع الفريق.

ويرتبط ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2023، أي نهاية الموسم الحالي، مما يسمح له بالتفاوض مع أي ناد في ميركاتو الشتاء المقبل.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها أن إدارة سان جيرمان، متمثلة في رئيس النادي ناصر الخليفي والمدير الرياضي لويس كامبوس، تريد بقاء ليونيل ميسي داخل جنبات مسرح حديقة الأمراء بعد تألقه اللافت هذا الموسم.

ونجح ميسي في تعويض بدايته المخيبة الموسم الماضي ببداية ساحرة هذا العام، عبر تسجيل 6 أهداف وصناعة 8 أخرى، في 11 مباراة بكل البطولات.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان سيقاتل لتجديد عقد ميسي إذا حافظ اللاعب على نفسه مستواه الفني والبدني عقب المشاركة في كأس العالم 2022 مع الأرجنتين في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.



وسيفعل باريس سان جيرمان كل ما يمكنه فعله للتجديد لميسي مثلما فعل مع كيليان مبابي مهاجم الفريق الذي كان على وشك الانتقال لريال مدريد في صيف العام الحالي قبل أن يجدد عقده حتى 2025.