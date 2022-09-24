بعد تدخله لحل أزمة لاعبي الزمالك مع المنتخب.. مرتضى منصور: حازم إمام قالي متشكرونيش دلوقتي عشان ماتشتمش

الشارقة - اميمة ياسر - وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الشكر لحازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس الاتحاد جمال علام، والمدرب البرتغالي فيتوريا بعد سماحهم بانضمام الونش وزيزو لتدريبات الفريق الأبيض لارتباطه بمباراة هامة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال منصور، في تصريحات عبر فضائية «الزمالك»: «إحنا نقدر دلوقتي نشكر حازم إمام، على تدخله لحل أزمة لاعبي الزمالك مع المنتخب».

وأضاف: «تواصلت مع حازم إمام، هاتفيًا عشان أشكره، قال (متشكرونيش دلوقتي عشان ماتشتمش)»، مضيفًا: «متقلقش يا حازم هتتشتم هتتشتم وخد شوية شتيمة مكانّا».

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق اليكت سبورت التشادي، غدا في تمام الساعة 8 مساءً، وذلك في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع

الزمالك أن يحقق انتصار ثمين في مباراة الذهاب، حيث فاز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء خارج أرضه، ليضع رجلا في دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، منتظرا تحقيقه غدا فوزا آخر ليضمن الصعود للدور التالي من البطولة.