مشهد مقزز.. ميدو يهاجم صلاح بعد مباراة النيجر

الشارقة - اميمة ياسر - اعترض الإعلامي أحمد حسام ميدو على ظهور محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وسط حراسة من "البودي جارد"، وذلك خلال مباراة الفراعنة مع النيجر مساء الجمعة.

وقال ميدو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مشهد جري البودي جاردز على صلاح بعد مباريات المنتخب في الملعب مشهد مقزز لم أره في أي مكان في العالم ولا مع أي لاعب".

وأضاف: "حتى إذا كان هناك تعليمات بحمايته لا بد أن تعمل بذكاء مش بالغشومية دي!!".

وفاز منتخب مصر على النيجر ٣-٠ وديا، في أولى تجاربه للمرحلة القادمة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وسجل محمد صلاح هدفين ومصطفى محمد هدف.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض ثاني ودياته والتي ستكون أمام ليبيريا وذلك الثلاثاء 27 من شهر سبتمبر الجاري.