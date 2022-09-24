شكرا لقرائتكم خبر عن توماس باخ يزور المتحف الأولمبى بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على زيارة المتحف الأولمبي بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، وأعرب عن إعجابه الشديد بالمتحف الأولمبي.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ قد تفقد مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.



زيارة توماس باخ1



زيارة توماس باخ 2



زيارة توماس باخ 3

وحضر توماس باخ لمصر أمس فى زيارة تستمر لمدة يومين حيث بدأت أمس بزيارة الأهرامات.

وتواجد في الزيارة الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وتفقد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية منشآت مدينة مصر الأولمبية ثم شرح لمنشآت مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية وأيضا عرض لأهم البطولات التي نظمتها مصر خلال الأعوام الأخيرة ثم عرض للمنشآت الرياضية المصرية والملاعب في جميع المحافظات والفنادق واستعراض لإمكانيات مصر الكبيرة من خلال شرح بقاعة المؤتمرات وفيديو كامل لمراحل بناء مدينة مصر الأولمبية في كل الملاعب والصالات المتعدده التي توجد بها والتي تم تشييدها في وقت قياسي.

تواجد في جولة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية آية مدني رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية وبطل رفع الأثقال الأولمبي محمد إيهاب عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية والبطل الأولمبي أحمد الجندي واللاعبين هايدي عادل وياسر حنفي.