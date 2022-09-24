شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن قضية الجزيري: لسنا طرفا والدليل محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن ناديه ليس طرفا فى قضية سيف الدين الجزيري والتي رفعها ناديه السابق الأفريقي التونسي للحصول على حق رعاية اللاعب من بيعه إلى الزمالك.

وقال عادل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "لسنا طرفا فى تلك القضية، حق الرعاية المعروف فى قانون الفيفا يكون من سن 13 إلى 23، ويتم مطالبة النادي الذي قام بشراء اللاعب بهذا الحق ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك خلال بيع اللاعب".

وأضاف عادل، "عندما انتقل محمد صلاح إلى ليفربول وأرسلنا إلى ليفربول نطالبه بحق الرعاية أخبرنا النادى الإنجليزي أن روما فريق محمد صلاح السابق قام بالحصول على هذا الحق ضمن الاتفاق على ضم صلاح، لذا دفع لنا روما وقتها قيمة حق الرعاية، ولكن مثل هذا الاتفاق لم يحدث فى صفقة الجزيري".