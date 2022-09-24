شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: رئيس الجمهورية وافق على طلب تنظيم مصر لأولمبياد 2036 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال استقبال توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، والوفد المرافق له، على موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي طلب تنظيم اوليمبياد 2036.

وصرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقي الرياضة المصرية دعمًا ومساندة غير مسبوقة.

من جانبه، أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، أن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

جاء ذلك خلال الاستقبال الرسمي لـ توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ولفبف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، والأبطال الاوليمبيين.