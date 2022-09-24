شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل إلى نهائي مونديال كرة اليد للكراسى المتحركة بالعلامة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب البرازيلي لكرة اليد للكراسي المتحركة فى تأكيد تأهله للمباراة النهائية بكأس العالم الأولى لكرة اليد للكراسي المتحركة، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

وتأهل المنتخب البرازيلي للنهائي بعد تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز بمبارياته الخمس على سلوفينيا والهند وهولندا ومصر وأخيرا تشيلي بنتيجة واحدة 0/2 ، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الأول بـ 10 نقاط ودون خسارة أى شوط.

وجاءت نتيجة آخر مباريات البرازيل بالدور الأول اليوم أمام منتخب تشيلي بنتيجة أشواط 1/12، 2/12.

ويتأهل المنتخبان الأول والثانى فى جدول ترتيب الدوري الأول إلى المباراة النهائية والتي تقام غدا فى السابعة مساءً.

وتنطلق في الخامسة مساء مباراة منتخب سلوفينيا أمام نظيره الهندي، على أن تقام مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الهولندي فى السابعة مساءً.