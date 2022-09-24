شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. فيوتشر يضم عبد الكبير الوادي مقابل 17 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس اداره نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، على انتقال المغربى عبد الكبير الوادى، الجناح الأيسر للفريق السكندري، إلى فيوتشر مقابل 17 مليون جنيه، وكان طارق العشرى قد عقد اجتماعاً مع عرفات وأبدى موافقته على انتقال الوادى إلى فيوتشر.

وكان الخليج 365 قد أكد فى وقت سابق اقتراب فيوتشر من التعاقد مع عبد الكبير الوادي.

وشارك عبد الكبير الوادي صاحب الـ 29 عاماً في 31 مباراة مع سموحة بالموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 11 هدفاً آخر، ويمتد تعاقد المغربي مع سموحة حتى 30 يناير المقبل.

ويخوض فريق فيوتشر تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن بطاقة التأهل بعد تخطي بطل أوغندا في الدور التمهيدي الأول، وتقام مباراة الذهاب بين فيوتشر وكالون إف سي الجمعة 7 أكتوبر المقبل.

ويسابق الجهاز الطبي لفريق فيوتشر الزمن لتجهيز محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب الفريق، قبل مواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، وكان بوبو قد تعرض لكدمة قوية في السمانة خلال مشاركته مع فريقه في اللقاء الماضي أمام بول الأوغندي ليخرج من المباراة قبل استكمالها على أثر إصابته.