رئيس الأولمبية الدولية: مصر تمتلك بنية تحتية تمكنها من استضافة أولمبياد 2036

القاهرة - سامية سيد - أكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن مصر تمتلك بنية تحتيه قوية، وإذا قدر لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 ستكون حدثا تاريخيا لمصر.

ويزور توماس باخ المتحف الأولمبي الآن فى مقر اللجنة الأولمبية المصرية، ثم يعقد مؤتمرا صحفيا داخل مقر اللجنة.

وتفقد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وحضر توماس باخ لمصر أمس فى زيارة تستمر لمدة يومين، وبدأها أمس بزيارة الأهرامات.

وكان فى استقبال باخ أيضا الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وتفقد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية منشآت مدينة مصر الأولمبية، ثم شرح لمنشآت مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية وأيضا عرض لأهم البطولات التي نظمتها مصر خلال الأعوام الأخيرة، ثم عرض للمنشآت الرياضية المصرية والملاعب في جميع المحافظات والفنادق، واستعراض لإمكانيات مصر الكبيرة من خلال شرح بقاعة المؤتمرات وفيديو كامل لمراحل بناء مدينة مصر الأولمبية فى كل الملاعب والصالات المتعدده التي توجد بها والتي تم تشييدها في وقت قياسي.