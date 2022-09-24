شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة فى عقد سيف الجزيرى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة تفاصيل جديدة فى عملية انتقال سيف الجزيري من المقاولون إلى الزمالك بعد انتهاء الإعارة، قال مسؤولو اتحاد الكرة إن عقد إعارة الجزيري من المقاولون للزمالك لم يكن به بند يفيد بنية الشراء، كما يتردد، وأن اللاعب انتقل من المقاولون للزمالك بعد انتهاء الإعارة كلاعب حر.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن المقاولون العرب استغنى عن الجزيري قبل انتقاله إلى الزمالك ورفع اسمه من القائمة، وبالتالى ضمه الزمالك كلاعب حر بعد مد الإعارة أمر قانوني، فى ظل منع الزمالك من القيد لأن مد الإعارة أو تحويلها لشراء لا يتعارض مع القرار.

وشدد مسئولو اتحاد الكرة على أنه لو كان عقد إعارة الجزيري من المقاولون للزمالك به نية للشراء لطلب اتحاد الكرة تحديد قيمة هذا الشراء، لكن هذا البند لم يكن موجودا.

وضرب اتحاد الكرة مثالا بالثنائي محمد صبحي وياسين مرعي لاعبى الزمالك المعارين لفاركو، حيث قضى اتحاد الكرة بأحقية الزمالك فى صبحى لأنه لم يوقع عقود الانتقال للزمالك بعكس مرعى الذى قضى اتحاد الكرة بأحقية فاركو فيه.

واختتم مسؤولو اتحاد الكرة بأن محامي الأفريقي التونسي اعترف بصحة الإجراءات وانتقال الجزيرى للزمالك، لكنه يتمسك بالحصول على أى مستحقات مالية.