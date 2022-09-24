شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعي تزور معسكر منتخب النسائية وتعقد جلسة مع الجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زرت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على الكرة النسائية، معسكر منتخب مصر للكرة النسائية اليوم، السبت، لمتابعة ترتيبات المعسكر، والاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبات.

وعقدت دينا الرفاعي جلسة مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة محمد كمال، حرصت خلالها على الاطمئنان على توفر كافة الإمكانيات اللازمة بالمعسكر، وكذلك التأكيد على تقديم الدعم اللازم من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل مواصلة الارتقاء بالكرة النسائية، وتحقيق حلم الجماهير المصرية بتحقيق المنتخب المصري للكرة النسائية نتائج مشرفة على الصعيدين القاري والعالمي في المستقبل القريب.