شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يضع الرتوش الأخيرة على صفقة عبد الكبير الوادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسؤولو فيوتشر اتفاقهم مع نظرائهم بسموحة على انتقال عبد الكبير الوادة الجناح الأيسر لفريق سموحة إلى فيوتشر بداية من الموسم المقبل، ومن المقرر أن يسدد فيوتشر قيمة الصفقة خلال الساعات المقبلة، قبل انتظام اللاعب في تدريبات الفريق.

وشارك عبد الكبير الوادي، صاحب الـ 29 عاماً، فى 31 مباراة مع سموحة بالموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 11، ويمتد تعاقد المغربي مع سموحة حتى 30 يناير المقبل.

ويخوض فريق فيوتشر تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن بطاقة التأهل بعد تخطي بطل أوغندا في الدور التمهيدي الأول، وتقام مباراة الذهاب بين فيوتشر وكالون إف سي الجمعة 7 أكتوبر المقبل.

ويسابق الجهاز الطبي لفريق فيوتشر الزمن لتجهيز محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب الفريق، قبل مواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، وكان بوبو قد تعرض لكدمة قوية في السمانة خلال مشاركته مع فريقه في اللقاء الماضي أمام بول الأوغندي ليخرج من المباراة قبل استكمالها على أثر إصابته.