شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ودية مصر وليبيريا في الظهور الثاني للبرتغالي فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة المصرية مباراة المنتخب الوطني الودية الثانية أمام ليبيريا للاطئمنان على الفريق القومي بعد أول ظهور له مع البرتغالي روي فيتوريا في ودية امس أمام النيجر أمس.

في السطور التالية ، نلقي الضوء على ودية مصر مع ليبيريا التى ستكون الظهرو الثاني لفيتوريا مع الفراعنة ونتيجة لقاء النيجر وتفاصيل أخرى.

س: ما هو موعد ودية مصر وليبيريا؟

ج: يلتقي منتخب الفراعنة مع ليبيريا الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

س: ماذا فعل منتخب مصر في ودية النيجر؟

ج: فاز منتخب مصر بثلاثية نظيفة حملت توقيع محمد صلاح "هدفين" ومصطفى محمد هدف.

س:ماذا عن طاقم تحكيم ودية مصر وليبيريا؟

ج: يدير ودية مصر وليبيريا يوسف السرايري حكمًا للساحة، ويعاونه كل من حسن خليل وإسماعيل أيمن، والحكم الرابع صادق السالمي.

س: كيف ينظر البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب لودية ليبيريا؟

ج: يرى أنها ستكون فرصة جيدة لمواصلة التعرّف على قدرات لاعبيه جيداً كما يدرس المدير الفني منح الفرصة للوجوه الجديدة التي لم تحصل على بعض الدقائق في ودية النيجر، حتى يخرج بأكبر قدر من المكاسب من المعسكر .

س: ماذا عن قائمة منتخب مصر المتواجدة حالياً في معسكر الفريق القومي؟

ج: تضم القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح، واختار المدرب البرتغالي في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

وان كان ثنائي الزمالك محمود الونش واحمد سيد زيزو قد غادر معسكر المنتخب عقب ودية ليبيريا للإنضمام للأبيض وخوض مباراة العودة أمام بطل التشاد في الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال الأفريقي.