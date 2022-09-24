الحرس يواجه القناة وسيراميكا وسموحة وإنبى فى معسكره بالإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب على مواجهة القناة وسراميكا وسموحة وإنبي ودياً خلال فترة إقامته بمعسكره بالإسكندرية.

وينقل الفريق معسكره المغلق إلى المكس بالإسكندرية لمواصلة فترة إعداده وتجهيز اللاعبين الجدد، وذلك بعد انتهاء المرحلة الاولى من معسكره المغلق والذي أقيم بالقاهر لمده 5 أيام.

ويؤدي الفريق تدريباته اليومية علي فترتين صباحية ومسائية لرفع معدلات اللياقية البدنية والأحمال، ويخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة وفقا لخطة الاعداد الذي حددها المدير الفني احمد أيوب وجهازه المعاون علاء حسب الله ومحمد مكي واحمد عاصم ووسام اسماعيل والدكتور صفي.

وظهر الحماس على الصفقات الجديدة فى المعسكر، بعد انتقالهم لصفوف الحرس، حيث يسعى أيوب وإدارة النادي لتقديم مستويات قوية، والبقاء فى الدوري.

ويرى مسئولو حرس الحدود أن التعاقدات الجديدة هذا الموسم، تحت إشراف العميد علاء السعدني مدير التعاقدات، تناسب طموحات وتطلعات الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وتبرهن أن الحرس صعد ليبقى بين الكبار.

ونجح مسئولو حرس الحدود في التعاقد مع 10 صفقات، حيث ضم كل من مدحت "فاقوسه" و أحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم ومحمود عبدالله لاعبى فريق الإسماعيلى، وأحمد شديد قناوي من المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى الرباعي محمود صلاح وأحمد عامر ومصطفي جمال وأحمد داودا، ويواصل النادى إبرام تعاقداته خلال هذه الفترة لتدعيم الفريق.