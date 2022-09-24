اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال الجزيري من المقاولون إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف مسؤولو اتحاد الكرة، تفاصيل جديدة في عملية انتقال سيف الجزيري من المقاولون إلى الزمالك بعد انتهاء الإعارة.

وقال مسؤولو اتحاد الكرة في تصريحات صحفية، إن عقد إعارة الجزيري من المقاولون إلى الزمالك لم يكن به بندا يفيد بنية الشراء كما يتردد، وأن اللاعب انتقل من المقاولون للزمالك بعد انتهاء الإعارة كلاعب حر.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن المقاولون العرب استغنى عن الجزيري قبل انتقاله إلى الزمالك ورفع اسمه من القائمة، وبالتالي ضمه الزمالك كلاعب حر بعد مد الإعارة وهو أمر قانوني في ظل منع الزمالك من القيد لأن مد الإعارة او تحويلها لشراء لا يتعارض مع القرار.

وشدد مسئولو اتحاد الكرة أنه لو كان عقد إعارة الجزيري من المقاولون للزمالك به نية للشراء، لطلب اتحاد الكرة تحديد قيمة هذا الشراء َلكن هذا البند لم يكن موجودا.

وضرب اتحاد الكرة مثالا بالثنائي محمد صبحي وياسين مرعي لاعبا الزمالك المعارين لفاركو، حيث قضى اتحاد الكرة بأحقية الزمالك في صبحي لانه لم يوقع عقود الانتقال للزمالك بعكس مرعي الذي قضى اتحاد الكرة بأحقية فاركو فيه.

واختتم مسؤولو اتحاد الكرة بأن محامي الإفريقي التونسي اعترف بصحة الإجراءات وانتقال الجزيري للزمالك لكنه يتمسك بالحصول على أي مستحقات مالية.