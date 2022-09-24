رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: البنية التحتية في مصر تتيح استضافة أولمبياد 2036

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، بالبنية التحتية للملاعب الرياضية في مصر.

وقال باخ، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال استقبال توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية والوفد المرافق له على موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على تقدم مصر بطلب تنظيم أولمبياد 2036.

وصرح وزير الرياضة أن الدولة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تُلقي الرياضة المصرية دعمًا ومساندة غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال الاستقبال الرسمي لتوماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا".

وشهد استقبال رئيس الأولمبية الدولية حضور أيضا هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، والأبطال الاوليمبيين.