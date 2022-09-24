وزير الرياضة يعلن موافقة الرئيس السيسي على طلب تنظيم أولمبياد 2036

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال استقبال توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية والوفد المرافق له، اليوم السبت، عن موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على طلب تنظيم أولمبياد 2036.

وصرح وزير الرياضة أن الدولة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تُلقي الرياضة المصرية دعمًا ومساندة غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال الاستقبال الرسمي لتوماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا".

وشهد استقبال رئيس الأولمبية الدولية حضور أيضا هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، والأبطال الاوليمبيين.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بينما تستضيف لوس أنجلوس أولمبياد 2028، وستقام دورة 2032 في أستراليا.