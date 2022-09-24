جواو جوميز.. برازيلي جديد تتنافس عليه عمالقة أوروبا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - يتصارع ليفربول مع ريال مدريد، على ضم جوهرة برازيلية شابة، وهو جواو جوميز، لاعب فريق فلامينجو، الذي يقدم أداءً خياليًا في وسط الملعب مع فريقه البرازيلي.

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، وتحديدًا "موندو ديبورتيفو" فإن ريال مدريد، يواجه منافسة شرسة مع ليفربول، من أجل ضم صاحب الـ21 عامًا، والذي قام مؤخرًا بتجديد تعاقده مع فلامينجو، ووضع شرطًا جزائيًا يقدر بـ60 مليون يورو.

ولا ينوي فلامينجو التفاوض من أجل بيع لاعبه الشاب، إلا أن وصول عرض يزيد عن الشرط الجزائي للاعب، سيجعله يفكر في إرسال نجمه الشاب إلى أوروبا.

من جانبه، يحلم جوميز باللعب بجوار فينيسيوس جونيور، ورودريجو وميليتاو بريال مدريد الإسباني، إلا أنه سيكون منفتحًا أيضًا للعب بالبريميرليج، إذا ما تقدم ليفربول بعرض سخي لضمه، مع ضمان المشاركة بشكل أساسي مع الفريق أيضًا.

ويعد جواو جوميز لاعبًا فذًا في مركز الوسط المدافع، وهو الوريث الشرعي للاعب مانشستر يونايتد المنتقل من ريال مدريد مؤخرًا، كاسمييرو، في الوسط الدفاعي للمنتخب البرازيلي.

ريال مدريد سبق وأن تقدم بعرض مقابل 40 مليون يورو، إلا أن إدارة فلامنجو تأمل في الحصول على ضعف هذا الرقم تقريبًا، من أجل بيع اللاعب الشاب.