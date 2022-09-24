فيريرا يكشف موعد اعتزاله تدريب كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، أنه سيبتعد عن التدريب عندما يفارق الحياة، وذلك بعد أنباء اعتزاله تدريب كرة القدم مؤخراً.

وقال فيريرا في حواره مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "سأبتعد عن التدريب عندما أفارق الحياة وعندما يأتي اليوم الذي أغمض فيه عيني"، مؤكداً أن شغفه بكرة القدم لا يزال مستمراً.

وأضاف: "أنا سعيد بقدوم روي فيتويا لتدريب منتخب مصر".

وتابع: "الفوز بدوري أبطال أفريقيا سيكون بمثابة الكريمة التي توضع على الكعكة".

واختتم المدير الفني لنادي الزمالك: "شيكابالا هو المعشوق الأكبر بالنسبة للجماهير".

جدير بالذكر أن فيريرا قاد الزمالك لحصد لقبي الدوري وكأس مصر خلال الموسم الماضي.