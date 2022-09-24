مصدر لمصراوي: فيوتشر أتم صفقة ضم عبدالكبير الوادي لاعب سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

أفاد مصدر بإتمام مجلس إدارة نادي فيتوتشر صفقة التعاقد مع المحترف المغربي بصفوف سموحة عبدالكبير الوادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم (السبت):"الاتفاق تم بين الناديين على انتقال اللاعب لفيوتشر ولكن يتبقى رتوش أخيرة قبل الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية".

وارتبط عبد الكبير الوادي بالانتقال لأحد القطبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث حدد نادي سموحة قيمة 40 مليون جنيه مقابل بيع الجناح المغربي.

واستطاع صاحب الـ29 عامًا أن يجذب الأنظار في الموسم الحالي بعدما شارك في 30 مباراة ليسجل عشرة أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.