رسميًا.. المصري يخوض مباريات الموسم الجديد على ملعب هيئة قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي اتفاقه مع هيئة قناة السويس والذي يتم بموجبه استضافة مباريات المصري بالموسم الجديد، على ملعب هيئة قناة السويس بالقرية الأوليمبية الخاصة بالهيئة.

وقال المصري، في بيان رسمي: "مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي، أتم اتفاقه مع هيئة قناة السويس بخصوص إقامة مباريات الفريق خلال الموسم المقبل 2022-2023 على ملعب استاد الهيئة الموجود بالقرية الأولمبية التي تم افتتاحها بشكل رسمي قبل أسبوعين".

ووجه رئيس المصري الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وجماهير بورسعيد خلال البيان قائلًا: " وجه رئيس المصري خالص الشكر لمجلس إدارة النادي، ومعه جماهير بورسعيد العظيمة، وللفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على مجهوداته الكبيرة في اتمام هذا الاتفاق الذي أدخل السعادة على قلوب مشجعي المصري الأوفياء، مشيدًا بالامكانيات العظيمة للقرية الأوليمبية التابعة لهيئة قناة السويس والتي تم تأسيسها بسواعد مصرية".

يذكر أن المصري كان ممنوعًا من اللعب باستاد بورسعيد بعد حادثة شهداء جماهير الكرة المصرية، حيث خاض الفريق البورسعيدي مبارياته على ملعب برج العرب، كما قام بلعب أحد مواسمه على ملعب الإسماعيلي.