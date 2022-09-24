رسميًا.. ستاد قناة السويس يستضيف مباريات المصري الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أتم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، اتفاقه، اليوم السبت، مع هيئة قناة السويس، لاستضافة مباريات المصري بالموسم المقبل 2023/2022 على ستاد هيئة قناة السويس بالقرية الأوليمبية للهيئة، والتي افتتحها منذ نحو اسبوعين، رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

ووقع كامل أبو علي على التعاقد مع خالد طه، رئيس العلاقات الخارجية بهيئة قناة السويس، موجهًا شكر مجلس إدارة النادي المصري ومعه جماهير بورسعيد العظيمة للفريق بحري أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على مجهوداته الكبيرة في اتمام هذا الاتفاق الذي أدخل السعادة على قلوب مشجعي المصري الأوفياء.

وأشاد رئيس النادي المصري بالامكانيات العظيمة للقرية الأوليمبية التابعة لهيئة قناة السويس، والتي جرى تأسيسها بسواعد مصرية، في انجاز يحسب للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ذلك الشريان الحيوي الذي يخدم العالم أجمع.