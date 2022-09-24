مصدر لمصراوي: الأهلي يطلب تقريرًا طبيًا عن حالة مصطفي سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن النادي طلب تقريراً طبياً عن حالة مصطفى سعد، اللاعب المنضم حديثاً للفريق بعد إصابته.

وتعرض مصطفى سعد ، للإصابة مع منتخب مصر الأولمبي، خلال المباراة الودية التي جمعت الفراعنة ببنين مساء أمس الجمعة، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي طلب تقريرا طبيا عن حالة مصطفي سعد ميسي بعد إصابته في ودية بنين أمس، وأحمد ابو عبلة طبيب الأهلي تواصل مع اللاعب وطبيب المنتخب طارق سليمان".

وأضاف المصدر: "تم التأكيد علي أن0 ميسي يعاني فقط من كدمة شديدة أسفل الركبة نتج عنها تورم في القدم".

واختتم المصدر: "الورم بدأ يقل واللاعب حتي الآن لا يحتاج لإجراء أشعة".

وكان مصطفى سعد انضم قبل عدة أيام إلى الأهلي، قادمًا من صفوف سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لخمس سنوات.