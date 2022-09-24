اخبار الرياضه

مصدر لمصراوي: الأهلي يطلب تقريرًا طبيًا عن حالة مصطفي سعد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن النادي طلب تقريراً طبياً عن حالة مصطفى سعد، اللاعب المنضم حديثاً للفريق بعد إصابته.

وتعرض مصطفى سعد ، للإصابة مع منتخب مصر الأولمبي، خلال المباراة الودية التي جمعت الفراعنة ببنين مساء أمس الجمعة، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي طلب تقريرا طبيا عن حالة مصطفي سعد بعد إصابته في ودية بنين أمس، وأحمد ابو عبلة طبيب الأهلي تواصل مع اللاعب وطبيب المنتخب طارق سليمان".

وأضاف المصدر: "تم التأكيد علي أن0 ميسي يعاني فقط من كدمة شديدة أسفل الركبة نتج عنها تورم في القدم".

واختتم المصدر: "الورم بدأ يقل واللاعب حتي الآن لا يحتاج لإجراء أشعة".

وكان مصطفى سعد انضم قبل عدة أيام إلى الأهلي، قادمًا من صفوف سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لخمس سنوات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا