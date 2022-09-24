شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول مباراة البرتغال والتشيك في دوري الأمم الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعود منتخب البرتغال لاستكمال مشواره في بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء السبت، بمواجهة خارج أرضه ضد التشيك.

كل ما تريد معرفته حول مباراة البرتغال والتشيك في دوري الأمم الأوروبية

ويحل رفاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ضيوفا على المنتخب التشيكي ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية.



ويأمل المنتخب البرتغالي للإبقاء على حظوظه في التأهل للأدوار النهائية قبل جولتين على انتهاء مرحلة المجموعات، في ظل احتلاله المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويتأخر البرتغال عن إسبانيا بفارق نقطة وحيدة، فيما يحتل منتخب التشيك المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تتذيل سويسرا الترتيب بفارق نقطة أقل.



لا تملك أي قناة عربية حقوق بث مباريات النسخة الثالثة من دوري الأمم، بعدما تركت شبكة "بي إن سبورتس" الباب مفتوحا أمام الجميع بعدما فوتت هذه الفرصة.

لكن الجماهير العربية العاشقة لكرة القدم الأوروبية ستكون لديها فرصة بديلة لمتابعة مباريات دوري الأمم مجانا.

الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أتاح الفرصة لمشاهدة مباريات دوري الأمم هذا الموسم بشكل مجاني عبر موقعه الإلكتروني.

وبإمكان أي متصفح الذهاب إلى موقع اليويفا الرسمي (uefa.com) من أجل مشاهدة مباراة التشيك ضد البرتغال.

ويتيح اليويفا لرواده فرصة متابعة المباريات مجانا عبر الدخول إلى قسم (UEFA.tv) بموقعه الإلكتروني.

ومن خلال هذا القسم، يمكن لأي متصفح اختيار المباراة التي يريد مشاهدتها بالنقر والدخول إليها.

لكن ستتبقى خطوة أخيرة عند اختيار مشاهدة مباراة البرتغال والتشيك (الرابط من هنا)، وهي تسجيل الدخول للموقع.

ولن تكون هذه الخطوة صعبة، حيث بإمكان أي متصفح اختيار الدخول من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو حسابه بموقع "جوجل"، أو حتى التسجيل عبر موقع "يويفا" نفسه.

تستمر المنتخبات الوطنية في خوض المباريات على هامش فترة التوقف الدولي الحالية، في سبتمبر/ أيلول 2022.

تستمر منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث يلتقي منتخب البرتغال مع مضيفه التشيكي.

كما يستضيف منتخب إسبانيا نظيره السويسري، وصربيا أمام السويد، واسكتلندا ضد أيرلندا.

وتقام كافة المباريات المذكورة في تمام 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يواصل منتخب السنغال استعداداته للمشاركة المرتقبة في كأس العالم 2022 في قطر، بخوض مباريات ودية تحضيرية.

ويلتقي أبطال إفريقيا مع منتخب بوليفيا مساء يوم السبت، في تمام 7.30 بتوقيت مكة المكرمة.

يترقب عشاق كرة القدم، مصير وطموحات 32 منتخبا في النسخة 22 من كأس العالم، التي ستقام في قطر بعد شهرين.

وتقام البطولة خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في مونديال استثنائي، لكونه يقام لأول مرة شتاء، ويحتضنه بلد عربي.



ويبقى الفوز بالكأس الذهبية حلما لنجوم كرة القدم، فالكل يطمع في العودة به إلى بلاده، وهو مرفوع الرأس، ويبقى ذكرى خالدة للأجيال القادمة.

ولا يختلف الحال بالنسبة لمدربي المنتخبات المشاركة، فكل منهم يتحمل مسؤوليات ضخمة، يريد أن ينهيها بالصعود على منصة التتويج.



وعلى مستوى الأكبر سنا، يتصدر القائمة، المخضرم لويس فان جال، المدير الفني لمنتخب هولندا البالغ من العمر 71 عاما، والطامع في إنجاز أفضل من برونزية مونديال 2014.

وسيبدأ فان جال مشوار الطواحين في المجموعة الأولى التي تضم قطر، السنغال وإكوادور.



قبل أيام قليلة، عاد البرتغالي كارلوس كيروش (69 عاما) لقيادة منتخب إيران للمونديال الثاني على التوالي، بعد فشله في الصعود لكأس العالم مع منتخب مصر قبل أشهر قليلة.

وتنتظر كيروش مع إيران اختبارات عنيفة بدنية في المجموعة الثانية، التي تضم إنجلترا، وأمريكا وويلز.

ويبقى البرتغالي الآخر، فرناندو سانتوس، مدرب منتخب بلاده ثالث أكبر مدير فني سنا، ببلوغه 67 عاما.

وتنتظر سانتوس مع البرتغال، مواجهات محفوفة بالمخاطر أمام أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة.

وفي المركز الرابع، يأتي الكولومبي لويس فرناندو سواريز (62 عاما)، مدرب كوستاريكا، الذي تنتظره مهمة انتحارية كروية ضد إسبانيا وألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة.



ويصغر مدرب كوستاريكا بعام، تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الذي يتنافس مع صربيا وسويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة.