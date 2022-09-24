شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يوقع عقدًا مع هيئة قناة السويس لاستضافة مبارياته بالقرية الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو على، مع هيئة قناة السويس والذى يتم بموجبه استضافة مباريات المصري بالموسم المقبل 2023/2022 باستاد هيئة قناة السويس بالقرية الأولمبية للهيئة، والتي شرفها بالافتتاح قبل نحو أسبوعين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قام كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بالتوقيع على التعاقد مع خالد طه رئيس العلاقات الخارجية بهيئة قناة السويس.

من جهته وجه كامل أبو علي خالص شكر مجلس إدارة النادي المصري ومعه جماهير بورسعيد العظيمة للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على مجهوداته الكبيرة فى إتمام هذا الاتفاق الذى أدخل السعادة على قلوب مشجعي المصري الأوفياء، مشيدًا بالإمكانيات العظيمة للقرية الأوليمبية التابعة لهيئة قناة السويس والتي تم تأسيسها بسواعد مصرية في إنجاز يحسب للفريق أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس ذلك الشريان الحيوي الذي يخدم العالم أجمع.