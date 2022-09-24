شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بطولات و16 هدفاً تزين مسيرة عمر جابر قبل العودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد عمر جابر إلى نادي الزمالك من جديد لدعم صفوف القلعة البيضاء فى مركز الظهير الأيمن، وذلك بداية من الموسم المقبل، بعد رحلة طويلة استغرقت 7 سنوات من البعد عن القلعة البيضاء، خاض خلالها اللاعب المخضرم 3 تجارب مختلفة خارج وداخل الدوري المصري.

صاحب الـ 30 سنة، والذي تبلغ قيمته التسويقية 500 ألف يورو، لعب لـ 4 أندية عبر مسيرته الاحترافية التي انطلقت من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، وهي: الزمالك، بيراميدز، بازل السويسري، لوس أنجلوس.

مع نادي الزمالك، شارك عمر جابر في 158 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً، وصنع 25 هدفاً لزملائه بالفريق، وفي نهاية موسم 2015/2016، رحل عن القلعة البيضاء باحثاً عن تجربة احترافية لينضم إلى بازل السويسري.

مع بازل السويسري، وبذكريات تألق محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي حالياً، وضع عمر جابر آمالاً كبيرة على تكرار تجربة فراري الفراعنة فى أولى محطاته الاحترافية، غير أن تجربة بازل لم تستمر طويلاً، حيث خاض عمر جابر مع الفريق السويسري 20 مباراة، صنع خلالها 3 أهداف ولم يسجل.

في موسم 2018، قرر جابر خوض تجربة جديدة وتحدي مختلف، عندما انضم إلى فريق لوس أنجلوس الأمريكي، لكن هذه التجربة كانت قصيرة للغاية حيث شارك في عمر جابر في 7 مباريات فقط لم يصنع أو يسجل أهدافاً خلالهم.

في موسم 2019، كان عمر جابر على موعد مع العودة إلى الدوري المصري من جديد، لكن هذه المرة عبر بوابات نادي بيراميدز ليستمر مع الفريق السماوي حتى الموسم الماضي، وشارك في 139 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 6 أهداف.

وتوج عمر جابر بـ 6 بطولات جاءت كالتالي: كأس مصر 3 مرات والدوري المصري مرة واحدة مع الزمالك ـ كأس سويسرا والدوري السويسرى مع فريق بازل.