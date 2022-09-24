شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يصحح أخطاء ودية بنين الأولى قبل مواجهة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وجهازه المعاون، على دراسة مباراة بنين الودية أمس التى انتهت بالتعادل السلبى قبل مواجهتها مجدداً بعد غدٍ الاثنين بالإسكندرية.

وقال ميكالي عقب التعادل مع بنين أمس، إن إهدار الفرص أمام المرمى حرم الفريق من الفوز، مشدداً على ضرورة تطوير النواحى الهجومية.

فيما أبدى ميكالي رضاه عن تنسيق اللاعبين بخط الدفاع والاحتفاظ بالكرة أمام بنين في الودية الأولى.

وكان منتخب مصر الأولمبي تعادل مع بنين بدون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما أمس باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

فى سياق آخر، كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أن إصابة مصطفي ميسي التى لحقت به فى مباراة بنين الودية أمس، الجمعة، عبارة عن كدمة فى عضلة السمانة ولا تدعو للقلق. وقال طبيب منتخب مصر الأولمبى، إن اللاعب سيجرى اختبارا طبيا اليوم لتحديد إمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب بنين لعب بكامل صفوفه التى ضمت 7 محترفين كما أنه يستعد لخوض مباراة مع السودان الشهر المقبل فى الدور الثاني للتصفيات بعدما جنبته القرعة الدور التمهيدي تماما مثل موقف المنتخب الأوليمبي المصري .