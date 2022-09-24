شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتحدث عن فوز الأرجنتين ويكشف سبب اختلاف اداءه عن العام الماضي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة فريقه في تحقيق الفوز الكبير على منتخب هندوراس بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت صباح اليوم السبت ضمن استعدادات التانجو الأرجنتيني لمونديال كأس العالم 2022 بقطر.

وعبر ميسي عن سعادته وحماسه الشديد لخوض منافسات كأس العالم والاستعداد القوي للبطولة قبل انطلاقها بقرابة شهرين تقريبا.

تصريحات ميسي عن الفوز مع الأرجنتين

وقال ميسي في تصريحاته عقب المباراة:"نشعر بالحماس ولكن في نفس الوقت نشعر بالهدوء لأننا نعلم أن لا يزال الوقت طويلا حتى انطلاق كأس العالم، نستمتع بكل لحظة نتواجد فيها معا".

وأكمل ميسي:"نعمل بجد ونسعى لتحقيق الانتصارات مع منتخب بلادنا، نشعر بالقلق مثل أي منتخب آخر ولكن يجب علينا أن نتحلى بالهدوء وواثقون بأننا نمتلك فريق رائع".

وأضاف النجم الأرجنتيني قائلا: "هذا العام أشعر بالاختلاف مع باريس سان جيرمان، أشعر بأنني بحالة جيدة وأنني أقدم اداء مختلف عن العام الماضي وكنت أعلم أن هذا العام سيكون على هذا النحو".

وأختتم ميسي قائلا: "مررت بوقت سيئ في البداية، لم أجد نفسي في بداية مشواري مع باريس سان جيرمان، ولكن هذا العام مختلف تماما، أصبحت أكثر راحة مع الفريق وزملائي وبدأت الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى".

مجموعة الأرجنتين في كأس العالم

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني يقع في المجموعة الثالثة بكأس العالم رفقة كل من السعودية والمكسيك وبولندا.