شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب الشاطئية يحتفلون بعيد ميلاد مصطفى لطفى المدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو منتخب مصر للكرة الشاطئية والجهاز الفني بعيد ميلاد مصطفى لطفى المدير الفني للمنتخب، قبل بداية مواجهات الفراعنة فى بطولة كوسوفا الدولية التى تقام فى جنوب أفريقيا. ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة بقائمة تضم 14 لاعباً وهم، زيزو الصباح ومحمد السيد وإبراهيم حسن ومصطفي أحمد ومصطفى سمير ومحمد عبد النبى وأحمد الشحات وهيثم كوستا وحسان محمد وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن حسن والحسيني طة وكريم شحاته وإسلام أحمد.

لاعبو منتخب الشاطئية يحتفلون بعيد ميلاد مصطفى لطفى واطمان محمد ابوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية على أحوال المنتخب فى جنوب أفريقيا.