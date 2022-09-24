شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة 40 دقيقة من كولر للاعبى الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على التحدث مع لاعبيه عن بعض الأمور الفنية الخاصة بأداء كل لاعب فى ودية بتروجت الأخيرة التى فاز فيها الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف.

وعقد كولر محاضرة فيديو مع لاعبي الأهلي عقب ودية بتروجت استمرت 40 دقيقة تقريباً، كشف خلالها بعض الأمور الخاصة بالمباراة وأداء كل لاعب والجوانب الجيدة فى المباراة وكذلك أخطاء أى لاعب وغيرها من الأمور الفنية الخاصة باللاعبين.

ويلعب الأهلي مع أسوان غداً ثم مع طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري، بعدما فاز على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف الأربعاء الماضي استعداداً للموسم الجديد الذى يستهله الأحمر بمواجهة اتحاد المنستير ببطولة أفريقيا.

على صعيد متصل، أكد جهاز الكرة بالنادي الأهلي أن مباراة الفريق أمام الاتحاد المنستيري التونسي تقرر إقامتها 9 أكتوبر المقبل، وذلك فى إطار منافسات الدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الأهلى، عبر موقعه الرسمى، أنه تلقى خطاباً رسمياً بتحديد موعد مباراة الذهاب فى تونس، وسيقوم بالتنسيق مع الجهاز الفني لتحديد موعد سفر الفريق.