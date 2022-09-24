شكرا لقرائتكم خبر عن جنش ورفعت يواصلان الغياب عن تدريبات فيوتشر قبل لقاء الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر حالة من الغموض على مصير ثنائي فيوتشر محمود عبد الرحيم جنش، وأحمد رفعت، بعدما قررت إدارة النادي إيقاف كلا اللاعبين لأجل غير مسمى، مع تغريمهما مالياً بغرامة كبيرة، بعد المشادة التى دخل فيها الثنائي عقب مواجهة الذهاب أمام بول الأوغندي فى الدور التمهيدي الأول بكأس الكونفدرالية.

وكان من المتوقع عودة الثنائي إلى التدريبات عقب تأهل فيوتشر للدور التمهيدي الثاني، إلا أن هذا لم يحدث، وواصل اللاعبان التدريبات الانفرادية بعيداً عن الفريق.

وكان لاعبو فيوتشر قد عادوا مساء الخميس الماضي للتدريبات، حيث قرر علي ماهر أن يكون اليوم الأول تدريبات بدنية في صالة الجيم لرفع الحمل البدني، على أن يستأنف الفريق تدريباته الطبيعية بالكرة بعد ذلك.

ويخوض فريق فيوتشر تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن بطاقة التأهل بعد تخطي بطل أوغندا في الدور التمهيدي الأول، وتقام مباراة الذهاب بين فيوتشر وكالون إف سي الجمعة 7 أكتوبر المقبل.

ويسابق الجهاز الطبي لفريق فيوتشر الزمن لتجهيز محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب الفريق، قبل مواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، وكان بوبو قد تعرض لكدمة قوية في السمانة خلال مشاركته مع فريقه في اللقاء الماضي أمام بول الأوغندي ليخرج من المباراة قبل استكمالها على أثر إصابته.