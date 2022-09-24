شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 أندية فى الدورى المصرى قبل انطلاق الموسم الجديد.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النادي الأهلي قائمة أغلى الفرق فى الدوري المصري وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد، المقرر بدايته فى 16 أكتوبر المقبل، وبلغت القيمة التسويقية لقائمة القلعة الحمراء طبقاً لآخر تحديث بموقع "ترانسفير ماركت" 28 مليوناً و900 ألف يورو.

بينما بلغ إجمالي القيمة التسويقية للدورى المصري 153 مليوناً و250 ألف يورو، ويحتل الزمالك المركز الثانى، فيما جاء بيراميدز فى المركز الثالث وفيوتشر فى المركز الرابع.



قائمة أغلى الأندية فى الدورى المصرى

القيمة التسويقية للدوري المصري = 153 مليونا و250 ألف يورو

الأهلي: 28 مليونا و900 ألف يورو

الزمالك: 20 مليونا و750 ألف يورو

بيراميدز: 20 مليونا و180 ألف يورو

فيوتشر: 10 ملايين و930 ألف يورو

المصري: 9 ملايين و930 ألف يورو

الاسماعيلي: 7 ملايين و750 ألف يورو

البنك الأهلي: 7 ملايين و550 ألف يورو

الاتحاد السكندري: 6 ملايين و980 ألف يورو

سيراميكا: 6 ملايين و850 ألف يورو

فاركو: 5 ملايين و730 ألف يورو.